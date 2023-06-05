Семь лет назад «Лестер» праздновал историческое чемпионство, но теперь реалии совершенно другие. Команда заняла 18-е место в Премьер-лиге и вылетела в Чемпионшип.

В понедельник клуб посредством своего официального сайта объявил об уходе семерых игроков. В этот список попали Юри Тилеманс, Чаглар Сёюнджю, Нампалис Менди, Даниэль Амарти, Райан Бертран, Айосе Перес и Тете.

Также «Лестер» в своём заявлении отметил, что клуб обсуждает с капитаном команды Джонни Эвансом его будущее. Действующий контракт 35-летнего северного ирландца рассчитан до конца июня.