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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» после вылета в Чемпионшип объявил об уходе семи игроков официально

05 Июня 2023 • 20:44 Комментировать (1)

Семь лет назад «Лестер» праздновал историческое чемпионство, но теперь реалии совершенно другие. Команда заняла 18-е место в Премьер-лиге и вылетела в Чемпионшип.

В понедельник клуб посредством своего официального сайта объявил об уходе семерых игроков. В этот список попали Юри Тилеманс, Чаглар Сёюнджю, Нампалис Менди, Даниэль Амарти, Райан Бертран, Айосе Перес и Тете.

Также «Лестер» в своём заявлении отметил, что клуб обсуждает с капитаном команды Джонни Эвансом его будущее. Действующий контракт 35-летнего северного ирландца рассчитан до конца июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Джонни Эванс Райан Бертран Айосе Перес Юри Тилеманс Нампалис Менди Даниэль Амарти Чаглар Сеюнджю Тете
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Nashterator
05 Июня 2023 в 20:54
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