Лукаку сообщил Почеттино, где хочет играть

Нападающий Ромелу Лукаку уже сообщил новому главному тренеру «Челси» Маурисио Почеттино, где он хочет играть в следующем сезоне. По данным портала Goal, 30-летний бельгиец сказал Почеттино, что он хотел бы продолжить выступления за «Интер».

В «Интере» Лукаку играет на правах аренды. Контракт бельгийского форварда принадлежит «Челси». Ранее в прессе появилась информация о том, что Почеттино хотел бы иметь Лукаку в составе своей команды.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Ромелу Лукаку провёл за «Интер» 36 матчей. В них бельгиец забил 14 голов и отдал семь голевых передач на партнёров.

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