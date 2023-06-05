«Милан» отказался продавать Меньяна клубу АПЛ

«Челси» хочет подписать нового вратаря в летнее трансферное окно. Клуб Премьер-лиги положил глаз на Майка Меньяна из «Милана» и даже выразил свой интерес к французу в ходе переговоров по Рубену Лофтусу-Чику. Впрочем, «россонери» отклонили предложение «пенсионеров», которое, судя по всему, измерялось 60 миллионами евро. Гранд Серии А не хочет продавать Меньяна и работает над новым контрактом для 27-летнего голкипера. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Даниэле Лонго.

В сезоне 2022/2023 Майк Меньян провёл за «Милан» 29 матчей. В них француз пропустил 27 голов.