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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Милан» отказался продавать Меньяна клубу АПЛ

05 Июня 2023 • 19:13 Комментировать

«Челси» хочет подписать нового вратаря в летнее трансферное окно. Клуб Премьер-лиги положил глаз на Майка Меньяна из «Милана» и даже выразил свой интерес к французу в ходе переговоров по Рубену Лофтусу-Чику. Впрочем, «россонери» отклонили предложение «пенсионеров», которое, судя по всему, измерялось 60 миллионами евро. Гранд Серии А не хочет продавать Меньяна и работает над новым контрактом для 27-летнего голкипера. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Даниэле Лонго.

В сезоне 2022/2023 Майк Меньян провёл за «Милан» 29 матчей. В них француз пропустил 27 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Майк Меньян трансферы футбола - лето 2023
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