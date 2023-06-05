Стало известно, кто возглавит «Тоттенхэм»

Новым главным тренером «Тоттенхэма» всё-таки станет Анге Постекоглу. В понедельник вечером авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в социальных сетях о том, что лондонский клуб и австралийский специалист договорились. «Шпорам» остаётся подписать документы с «Селтиком» по выплате компенсации за переход Постекоглу.

Ранее Романо уже сообщал о том, что контракт Анге Постекоглу будет рассчитан на два сезона. В нём будет прописана опция возможного продления ещё на один год.

Напомним, что «Тоттенхэм» остался без главного тренера в конце марта. Тогда клуб расстался с Антонио Конте.