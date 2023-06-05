Пулишич не собирается оставаться в «Челси» — игрок готов на понижение зарплаты

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич намерен покинуть лондонский клуб.

Как сообщает The Athletic, 24-летний американец готов значительно снизить свой оклад ради ухода из «Челси». По сведениям источника, «синие» готовы отпустить вингера, если за него предложат 20-25 миллионов евро. В услугах футболиста заинтересованы несколько английских и итальянских команд. Ранее сообщалось, что главным претендентом на Пулишича является «Ювентус».

В прошлом сезоне нападающий забил один мяч и отдал два голевых паса в 30 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Челси» рассчитан до 2024 года.

По итогам сезона-2022/23 «Челси» занял 12-е место в чемпионате Англии.