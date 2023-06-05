«Ливерпуль» нацелился на полузащитника «Барселоны»

Из «Ливерпуля» ушли несколько полузащитников, и теперь клубу важно усилить среднюю линию поля. Как сообщает испанский Sport, на радаре мерсисайдского клуба оказался полузащитник «Барселоны» Франк Кесси. По данным источника, гранд Премьер-лиги готов заплатить за 26-летнего ивуарийца 35 миллионов евро.

За «Барселону» Кесси выступает с лета 2022 года. С тех пор полузащитник провёл 43 матча, в которых забил три гола и отдал три результативных паса на партнёров.

Отметим, что «Ливерпуль» занял пятое место в чемпионате Англии. В следующем сезоне команда не будет выступать в Лиге чемпионов.