Канте может стать одноклубником Бензема

В ближайшее время «Аль-Иттихад» должен объявить о подписании контракта с Каримом Бензема. Пополнить ряды чемпиона Саудовской Аравии может ещё один топ-футболист из Франции – Н’Голо Канте. О переговорах «Аль-Иттихада» по 32-летнему хавбеку рассказывают многие СМИ в Европе.

Действующий контракт Канте с «Челси» рассчитан до конца июня. Ранее футболист давал понять, что вопрос его будущего ещё не определён.

За «Челси» Канте играет с лета 2016 года. С тех пор француз провёл за лондонский клуб 269 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 16 результативных передач на партнёров.