«Тоттенхэм» хочет сохранить Ленгле, «Барселона» хочет 10-15 миллионов евро

Каталонская «Барселона» озвучила цену на центрального защитника Клемана Ленгле, которого лондонский «Тоттенхэм» хочет сохранить на постоянной основе. Напомним, француз в прошедшем сезоне выступал за «шпор» на правах аренды.

По информации от журналиста Феррана Корреаса, «Барселона» хочет за своего футболиста 10-15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что сам Ленгле не против остаться в «Тоттенхэме» на постоянной основе.

Напомним, Ленгле не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса. Каталонский клуб хочет избавиться от французского футболиста в летнее трансферное окно.