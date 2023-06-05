Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» хочет сохранить Ленгле, «Барселона» хочет 10-15 миллионов евро

05 Июня 2023 • 15:35 Комментировать

Каталонская «Барселона» озвучила цену на центрального защитника Клемана Ленгле, которого лондонский «Тоттенхэм» хочет сохранить на постоянной основе. Напомним, француз в прошедшем сезоне выступал за «шпор» на правах аренды.

По информации от журналиста Феррана Корреаса, «Барселона» хочет за своего футболиста 10-15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что сам Ленгле не против остаться в «Тоттенхэме» на постоянной основе.

Напомним, Ленгле не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса. Каталонский клуб хочет избавиться от французского футболиста в летнее трансферное окно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Клеман Ленгле трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
15:35 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет сохранить Ленгле, «Барселона» хочет 10-15 миллионов евро
15:29 · Англия. Премьер-лига
«Селтик» разрешил Постекоглу переговоры с «Тоттенхэмом» - шотландцы даже нашли ему замену
15:11 · Англия. Премьер-лига
Хаверц всё ближе к трансферу в «Реал»
14:33 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» вышел на контакт с Заха
14:09 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» требует 140 миллионов евро за Райса, «Арсенал» пока не готов платить такие деньги 1
13:58 · Англия. Премьер-лига
Кейн – приоритетная цель «Реала» на замену Бензема 1
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» помимо Макаллистера хочет купить ещё одного полузащитника, у клуба 3 варианта
13:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продаст игрока, купленного за 65 млн евро 1
13:19 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит 60 миллионов евро на трансфер Меньяна
12:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на Магуайра
11:59 · Россия. Премьер-лига
Промес не исключил возможный переход Зиеша в «Спартак»
11:57 · Англия. Премьер-лига
Невеш с большой долей вероятности перейдёт в «Барселону», Фати может быть включён в сделку
11:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за Кимом Мин Джэ
11:38 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган пока не договорился с «Манчестер Сити»
11:15 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» договорился с новым главным тренером
Все новости
Рекомендуем