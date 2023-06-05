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«Селтик» разрешил Постекоглу переговоры с «Тоттенхэмом» - шотландцы даже нашли ему замену

05 Июня 2023 • 15:29 Комментировать

Анге Постекоглу хорошо показал себя у руля «Селтика». В обозримом будущем австралийский специалист может пойти на повышение – интерес к нему проявляет «Тоттенхэм».

Как сообщает Sky Sports, «Селтик» разрешил Постекоглу вести переговоры с «Тоттенхэмом». Более того, клуб из Глазго даже начал работать над поиском нового рулевого. Так, на радаре «бело-зелёных» находятся Брендан Роджерс и Джесси Марш. Оба тренера лишились клубной прописки по ходу сезона 2022/2023 в АПЛ.

Отметим, что Брендан Роджерс тренировал «Селтик» в 2016-2019 годах, прежде чем перебраться в «Лестер».  

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Евро-Футбол.Ру,
Селтик Брендан Роджерс Анге Постекоглу Джесси Марш
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