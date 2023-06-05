Хаверц всё ближе к трансферу в «Реал»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц становится всё ближе к трансферу в мадридский «Реал». По информации от издания Bild, немец с большой долей вероятности переедет на «Сантьяго Бернабеу» за 60 миллионов евро.

Источник сообщает, что Хаверц, скорее всего, станет вторым трансфером «Реала» после полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», которого должны представить в ближайшие дни.

Напомним, Хаверц способен сыграть на трёх позициях в атаке. Немец может действовать на правом фланге, под нападающим и в качестве «ложной девятки». Кай в прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 7 голами.