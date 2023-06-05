«Атлетико» вышел на контакт с Заха

Мадридский «Атлетико» вышел на связь с нападающим «Кристал Пэлас» Уилфридом Заха. По информации от Mail Sport, «матрасники» хотят подписать ивуарийца на правах свободного агента.

Источник сообщает, что Заха привлекает возможность поиграть в Лиге чемпионов за «Атлетико». Тем не менее, ещё не исключено, что футболист окажется в другой команде. Есть также вероятность, что Уилфрид останется в «Кристал Пэлас» и подпишет новый контракт.

Заха в прошедшем сезоне записал на свой актив 7 голов и 2 результативные передачи в Английской премьер-лиге. Уилфрид проводит свой тринадцатый сезон в составе «Кристал Пэлас».