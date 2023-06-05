«Вест Хэм» требует 140 миллионов евро за Райса, «Арсенал» пока не готов платить такие деньги

Лондонский «Вест Хэм» повесил ценник на своего капитана Деклана Райса, у которого через год истекает контракт. Журналист Саймон Коллингс в социальных сетях сообщает, что «молотобойцы» требуют за футболиста сборной Англии 140 миллионов евро.

Главным претендентом на Деклана сейчас является лондонский «Арсенал», но команда Микеля Артеты пока не готова платить такие деньги, несмотря на то, что Райс является приоритетной целью клуба на летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в гонке за Райсом также участвует мюнхенская «Бавария». «Вест Хэм» пока намерен сохранить Деклана, несмотря на угрозу потерять его через год бесплатно.