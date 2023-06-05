Кейн – приоритетная цель «Реала» на замену Бензема

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн является главной целью мадридского «Реала» для усиления центра нападения. Руководство «королевского клуба» хочет, чтобы Карима Бензема заменил именно англичанин. Об этом сообщает журналиста Семра Хантер.

29-летний Кейн закончил сезон в статусе второго лучшего бомбардира Английской премьер-лиги, забив 30 голов в составе «Тоттенхэма». Ранее сообщалось, что нападающий хочет остаться на родине, чтобы в будущем побить рекорд Алана Ширера и стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ. Это может помешать «Реалу» заключить сделку.

Напомним, у Кейна через год истекает контракт с «Тоттенхэмом». В его услугах также заинтересован «Манчестер Юнайтед».