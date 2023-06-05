Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн – приоритетная цель «Реала» на замену Бензема

05 Июня 2023 • 13:58 Комментировать (1)

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн является главной целью мадридского «Реала» для усиления центра нападения. Руководство «королевского клуба» хочет, чтобы Карима Бензема заменил именно англичанин. Об этом сообщает журналиста Семра Хантер.

29-летний Кейн закончил сезон в статусе второго лучшего бомбардира Английской премьер-лиги, забив 30 голов в составе «Тоттенхэма». Ранее сообщалось, что нападающий хочет остаться на родине, чтобы в будущем побить рекорд Алана Ширера и стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ. Это может помешать «Реалу» заключить сделку.

Напомним, у Кейна через год истекает контракт с «Тоттенхэмом». В его услугах также заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Карим Бензема трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Артур Измаилов
05 Июня 2023 в 14:08
второй Адебайор )))) хана Реалу, если нормального забивного напа не купят, а щас в мире только один такой-Холан ! Остальное шлак или просту мусор !!!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
14:33 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» вышел на контакт с Заха
14:09 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» требует 140 миллионов евро за Райса, «Арсенал» пока не готов платить такие деньги 1
13:58 · Англия. Премьер-лига
Кейн – приоритетная цель «Реала» на замену Бензема 1
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» помимо Макаллистера хочет купить ещё одного полузащитника, у клуба 3 варианта
13:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продаст игрока, купленного за 65 млн евро 1
13:19 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит 60 миллионов евро на трансфер Меньяна
12:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на Магуайра
11:59 · Россия. Премьер-лига
Промес не исключил возможный переход Зиеша в «Спартак»
11:57 · Англия. Премьер-лига
Невеш с большой долей вероятности перейдёт в «Барселону», Фати может быть включён в сделку
11:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за Кимом Мин Джэ
11:38 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган пока не договорился с «Манчестер Сити»
11:15 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» договорился с новым главным тренером
11:02 · Англия. Премьер-лига
Фред высказался о будущем в «Манчестер Юнайтед»
10:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать двух игроков в первые дни трансферного окна 1
10:22 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Райса в «Манчестер Юнайтед» не является приоритетом для тен Хага
Все новости
Рекомендуем