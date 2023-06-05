«Ливерпуль» помимо Макаллистера хочет купить ещё одного полузащитника, у клуба 3 варианта

«Ливерпуль» хочет купить ещё одного полузащитника после того, как согласовал с «Брайтоном» трансфер Алексиса Макаллистера, который обойдётся клубу в сумму свыше 60 миллионов евро.

Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию о том, что «Ливерпуль» ищет ещё одного полузащитника помимо аргентинца. У клуба сейчас есть три варианта: Ману Коне из мёнхенгладбахской «Боруссии», Кефрен Тюрам из «Ниццы» и Габри Вейга из «Сельты». У последнего в контракте прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.

Напомним, «Ливерпулю» ранее был интересен Мэйсон Маунт из «Челси», но англичанин пока больше предпочитает вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед».