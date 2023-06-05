«Челси» продаст игрока, купленного за 65 млн евро

Фланговый защитник Марк Кукурелья может покинуть лондонский «Челси» в летнее трансферное окно. Как стало известно журналистам Evening Standard, «пенсионеры» задумались над продажей испанского латераля, не оправдавшего возложенных на него надежд.

24-летний футболист перешел в «Челси» из «Брайтона» летом прошлого года за 65 миллионов евро. С ним был подписан долгосрочный контракт на шесть лет.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Кукурелья поучаствовал в 24 поединках, сделал две результативные передачи и получил четыре желтые карточки.

«Челси» провалил сезон, финишировав лишь на 12-м месте.