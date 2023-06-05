«Челси» готовит 60 миллионов евро на трансфер Меньяна

Лондонский «Челси» положил глаз на вратаря «Милана» и сборной Франции Майка Меньяна. По информации от La Repubblica, «пенсионеры» хотят заполучить голкипера «россонери» на роль первого номера.

Источник сообщает, что за трансфер основного вратаря сборной Франции «Челси» готов предложить 60 миллионов евро. Тем не менее, сделку будет сложно осуществить, так как «Милан» считает Меньяна одним из ценнейших активов и не собирается его отпускать.

Напомним, «Челси» также присматривается к вратарю другого миланского клуба – «Интера». Голкипер «нерадзурри» Андре Онана также находится в шорт-листе «пенсионеров».