«Ливерпуль» согласовал трансфер Макаллистера

«Ливерпуль» близок к тому, чтобы оформить свой первый летний трансфер. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что команда Юргена Клоппа полностью согласовала сделку по приобретению полузащитника Алексиса Макаллистера из «Брайтона».

Сообщается, что сумма сделки составит более 60 миллионов евро. Сам Макаллистер уже согласовал с «Ливерпулем» условия контракта. Ожидается, что аргентинец станет одной из крупнейших продаж в истории «Брайтона».

Напомним, «Ливерпуль» помимо Макаллистера также хочет купить у «Челси» полузащитника Мэйсона Маунта, но в гонке за англичанином пока лидирует «Манчестер Юнайтед».