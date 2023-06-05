«Манчестер Сити» придумал, как сорвать трансфер Холанна в «Реал»

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн может получить новый контракт от «Манчестер Сити», об этом рапортует The Telegraph.

Руководство английского топ-клуба планирует предложить бомбардиру выгодное долгосрочное соглашение, чтобы затруднить попытки других клубов подписать 22-летнего скандинава. Ранее сообщалось, что в подписании Эрлинга заинтересован мадридский «Реал», подыскивающий замену Кариму Бензема.

Холанн перешел в «Сити» летом прошлого года. Действующий контракт форварда с «горожанами» рассчитан до конца сезона-2026/2027.

В минувшем розыгрыше АПЛ нападающий провел 35 матчей, забил 36 голов и сделал восемь ассистов.

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