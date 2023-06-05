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«Манчестер Сити» придумал, как сорвать трансфер Холанна в «Реал»

05 Июня 2023 • 12:33 Комментировать (2)

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн может получить новый контракт от «Манчестер Сити», об этом рапортует The Telegraph.

Руководство английского топ-клуба планирует предложить бомбардиру выгодное долгосрочное соглашение, чтобы затруднить попытки других клубов подписать 22-летнего скандинава. Ранее сообщалось, что в подписании Эрлинга заинтересован мадридский «Реал», подыскивающий замену Кариму Бензема.

Холанн перешел в «Сити» летом прошлого года. Действующий контракт форварда с «горожанами» рассчитан до конца сезона-2026/2027.

В минувшем розыгрыше АПЛ нападающий провел 35 матчей, забил 36 голов и сделал восемь ассистов.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанн трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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Ermak
05 Июня 2023 в 13:32
Да пусть идет в Реал, не факт что там будет столько же забивать, у Пепа игра налажена, у центр форвардов проблем с доставкой к ним мяча нет, не факт что в Реале также будет
Misha_diablo_football
05 Июня 2023 в 12:45
По ходу Холанд хочет стать уникальным футболистом выигравший всё в 3-х или 4-х топ клубах Европы...
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