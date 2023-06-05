«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на Магуайра

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с центральным защитником Гарри Магуайром в летнее трансферное окно. Как стало известно журналистам The Athletic, «красные дьяволы» обозначили сумму, какую хотят выручить с продажи игрока.

По данным источника манкунианцы отпустят Магуайра в другой клуб, если за него заплатят порядка 46 миллионов евро. Напомним, что в 2019 году «МЮ» прибрел Гарри у «Лестера» за 87 миллионов.

В завершившемся сезоне чемпионата Англии 30-летний защитник провел 16 поединков, в которых получил четыре желтые карточки. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2025 года.