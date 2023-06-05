Невеш с большой долей вероятности перейдёт в «Барселону», Фати может быть включён в сделку

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш с большой долей вероятности станет футболистом каталонской «Барселоны» ближайшим летом. Об этом сообщает инсайдер Хоаким Пьера в социальных сетях.

При этом Невеш вряд ли станет прямой заменой Серхио Бускетсу, ведь вместо испанца главный тренер Хави Эрнандес хочет видеть Мартина Субименди или Йозуа Киммиха.

Источник также сообщает, что в сделку по трансферу Невеша может быть включён вингер Ансу Фати, который не входит в планы руководства. Молодой воспитанник «сине-гранатовый» вчера забил последний гол своей команды в прошедшем сезоне.