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Невеш с большой долей вероятности перейдёт в «Барселону», Фати может быть включён в сделку

05 Июня 2023 • 11:57 Комментировать

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш с большой долей вероятности станет футболистом каталонской «Барселоны» ближайшим летом. Об этом сообщает инсайдер Хоаким Пьера в социальных сетях.

При этом Невеш вряд ли станет прямой заменой Серхио Бускетсу, ведь вместо испанца главный тренер Хави Эрнандес хочет видеть Мартина Субименди или Йозуа Киммиха.

Источник также сообщает, что в сделку по трансферу Невеша может быть включён вингер Ансу Фати, который не входит в планы руководства. Молодой воспитанник «сине-гранатовый» вчера забил последний гол своей команды в прошедшем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Рубен Невеш Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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