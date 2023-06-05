«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за Кимом Мин Джэ

«Манчестер Юнайтед» приближается к трансферу нового центрального защитника. Речь идёт о Киме Мин Джэ из «Наполи», который в своём единственном сезоне в Серии А стал одним из главных открытий турнира и помог команде Лучано Спаллетти завоевать чемпионский титул.

Журналист Даниэле Лонго сообщает, что «красные дьяволы» лидируют в гонке за защитником, у которого в контракте есть фиксированная сумма отступных. «Манчестер Юнайтед» будет готов заплатить требуемые 60 миллионов евро.

«Наполи» хочет заменить Кима Мин Джэ защитником «Аталанты» Джорджо Скальвини. Итальянец является приоритетом команды на замену корейцу.