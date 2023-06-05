Полузащитник Илкай Гюндоган пока не договорился с «Манчестер Сити» о подписании нового трудового соглашения. Об этом рассказал его агент Илхан Гюндоган.

«С «Манчестер Сити» еще ничего не согласовано. То же самое могу сказать и о других клубах. Все слухи, которые появляются, не отвечают действительности. Сейчас Илкай сконцентрирован исключительно на финале Лиги чемпионов», - передает слова агента инсайдер Фабрицио Романо.

Действующий контракт 32-летнего хавбека с «горожанами» истекает в конце текущего месяца. Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах немецкого футболиста заинтересована каталонская «Барселона».