«Тоттенхэм» договорился с новым главным тренером

Между лондонским «Тоттенхэмом» и главным тренером шотландского «Селтика» Анге Постекоглу есть устная договоренность о сотрудничестве. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, стороны провели успешные переговоры и согласовали двухлетний трудовой договор с опцией пролонгации на один сезон. Теперь английскому клубу нужно договориться с «Селтиком».

Постекоглу занимает пост рулевого шотландского коллектива с 2021 года. Под его руководством «Селтик» два раза становился чемпионом Шотландии, дважды выигрывал Кубок лиги и один раз – Кубок Шотландии.