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Фред высказался о будущем в «Манчестер Юнайтед»

05 Июня 2023 • 11:02 Комментировать

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Фред Сантос намекнул на свой возможный уход из манкунианского клуба.

«У меня остался год по контракту, мне нужно обсудить все с семьей. Пообщаюсь с клубом, чтобы узнать позицию руководства. Также проведу беседу с главным тренером. Хочу сказать, что я всегда был счастлив в «Юнайтед». Хочу и дальше помогать команде», - передает слова бразильского полузащитника портал Goal.com.

Ранее в СМИ появилась новость, что интерес к Фреду проявляет лондонский «Фулхэм».

В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги 30-летний бразилец провел 35 поединков, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Фред Сантос
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