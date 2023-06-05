Великий завершил карьеру, как Ибрагимович завоевал уважение всего мира?

В воскресенье Златан Ибрагимович попрощался с «Миланом» и с большим футболом. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отдаёт должное великому шведу.

К Златану Ибрагимовичу можно относиться по-разному. Кто-то его не любит, кто-то восхищается, но сложно не признать, что швед не оставлял никого равнодушным. С одной стороны, это был футболист, который умел почти всё. Его гол скорпиона в ворота Италии или сумасшедший удар через себя в поединке с Англией – это верх искусства коордианции. С другой стороны, Ибрагимович пополнил список звёзд, которые так и не выиграли Лигу чемпионов. Швед выступал за «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ» и «МЮ», но сумел лишь раз победить в Лиге Европы.

Ибрагимович идеально подошёл футболу начала XXI века. В это время игра окончательно стала шоу, развлечением, и швед стал играть яркую роль в нём. Ибрагимович стал узнаваемым лицом даже для тех, кто не следил за матчами. Своей харизмой, треш-токами швед сделался узнаваемым. Ибрагимович умудрился ещё в 2011 году выпустить автобиографию. Для понимания: это было ещё до его перехода в «ПСЖ», а швед уже считал, что хватит материала для книги. В шведском языке есть глагол «zlatanera», который обозначает «доминировать на поле и за его пределами, делать что-то с силой». В родном городе Ибрагимовича Мальмё, где в одноимённом клубе он начинал карьеру, ему был установлен памятник. Правда, позже форвард вложил деньги в конкурента «Хаммарбю», и статую подожгли, из-за чего её решили убрать. Не стоит забывать, как Ибрагимович публично критиковал Хосепа Гвардиолу и вообще ту великую «Барселону» конца нулевых, где он провёл сезон.

При этом швед абсолютно свято верит в своё превосходство. Часто он и вовсе о себе говорит в третьем лице. Не зря даже «Милан», прощаясь с Ибрагимовичем, писал «godbye Zlatan» – игра слов от английских «goodbye» (прощай) и «god» (Бог). Очевидно, что сам швед был в восторге от такой изобретательности. В общем, карьера шведа напоминает историю каких-то панк-исполнителей.

При этом Ибрагимович всё же был заметным футболистом. В нулевых его по праву называли в числе лучших нападающих мира. Выиграй он Лигу чемпионов – наверняка получил бы «Золотой мяч». В конце концов Ибрагимович завоевал 32 трофея, не считая двух отобранных у «Ювентуса» скудетто. Швед был чемпионом Нидерландов, Италии, Испании и Франции, побеждал в Кубке Англии и клубном чемпионате мира. Дважды Ибрагимович был лучшим бомбардиром Серии А и трижды во французской Лиге 1. В 40 лет приложить серьёзные усилия, чтобы принести «Милану» скудетто, играя полгода без крестообразной связки, – это дорогого стоит.

Скорее всего, Ибрагимович теперь завершил карьеру. В этом сезоне из-за травм он провёл всего 5 матчей. Учитывая же, что шведу 41 год, кажется, пришла пора заканчивать. Конечно, Ибрагимович ещё может поехать заработать в ту же Саудовскую Аравию, где много платят, но вопрос – надо ли это ему самому, да и на Ближнем Востоке скорее предпочтут позвать кого-то, кто находится в лучшей форме.

Если Ибрагимович из футбола не уйдёт, то вопрос – кем он станет. Представить шведа в роли тренера крайне сложно. При всём уважении он выглядит поклонником тактики и подробного анализа, а его скандальный характер едва ли подходит для работы. Можно Ибрагимовича представить в виде клубного функционера, но только не очень понятно, куда его могут позвать. Да и на этой позиции, чтобы быть успешным, надо выстраивать стратегию и быть дипломатом. После смерти Мино Райолы ходили слухи, что его агентство может возглавить как раз Ибрагимович, и вот эта роль выглядит самой подходящей для шведа. Как известно, освободившееся место заняла Рафаэла Пимента. Однако Ибрагимович вполне может стать её помощником, а потом и самостоятельным агентом.

В любом случае, нет сомнений, что Ибрагимович будет искать себе новое место в свете прожекторов. Поверить в то, что швед просто уйдёт на покой, решительно нельзя. Хотя не исключено, что Ибрагимович попробует найти себя на новом поприще. Как известно, он уже снялся в фильме «Астерикс и Обеликс: Срединное царство», так что актерская карьера может стать для него новым вызовом.

Роман Андреев