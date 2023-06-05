«Манчестер Юнайтед» хочет подписать двух игроков в первые дни трансферного окна

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время намерен оформить трансфер двух футболистов. По информации от The Athletic, «красные дьяволы» хотят заполучить двух новичков для того, чтобы те смогли приступить к работе на предсезонной подготовке.

Источник сообщает, что среди ранних целей «Манчестер Юнайтед» числится полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт, который предпочитает перебраться именно на «Олд Траффорд», несмотря на вариант с «Ливерпулем».

Напомним, у Маунта в конце следующего сезона заканчивается контракт с «Челси». «Пенсионеры» хотят выручить за англичанина сумму в районе 80 миллионов евро.