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Трансфер Райса в «Манчестер Юнайтед» не является приоритетом для тен Хага

05 Июня 2023 • 10:22 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не выступает ярым сторонником трансфера полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. По информации от The Athletic, «красные дьяволы» продолжают следить за футболистом, но для его перехода необходимо, чтобы состоялся круговорот событий.

Ранее руководство «Манчестер Юнайтед» не смогло прийти к консенсусу в обсуждении трансфера Райса. Тен Хаг тоже не горит желанием видеть в своей команде англичанина, ведь у тренера другие приоритеты. Ситуацию также усложняет требуемая сумма перехода, которая составляет 116 миллионов евро. Это при том, что у Деклана через год истекает контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Деклан Райс Эрик тен Хаг
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