«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сразятся за Амрабата

Полузащитник сборной Марокко и «Фиорентины» Софьян Амрабат имеет варианты продолжения карьеры в европейских топ-клубах. Как стало известно журналистам Sport.es, в подписании 26-летнего футболиста заинтересованы каталонская «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

«Сине-гранатовые» и «красные дьяволы» поборются за африканского хавбека в летнее трансферное окно. Стоимость потенциального трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Амрабат поучаствовал в 29 поединках, в которых отметился одной результативной передачей. Также полузащитник получил 11 желтых карточек.