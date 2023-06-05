Саутгейт призывает Магуайра покинуть «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призывает защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра покинуть свою команду. По информации от The Athletic, сам футболист опасается, что если останется на «Олд Траффорд», может потерять место в сборной Англии из-за недостаточного количества игровой практики.

Если верить источнику, Магуайр хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед», несмотря на желание клуба избавиться от игрока. Единственный фактор, заставляющий Гарри задуматься об уходе – позиция Саутгейта.

«Манчестер Юнайтед» будет готов отпустить своего капитана за сумму в районе 45 миллионов евро.