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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вегхорст может продолжить карьеру в Ливерпуле

05 Июня 2023 • 10:05 Комментировать

Нападающий «Бёрнли» Ваут Вегхорст, который в минувшем сезоне Английской премьер-лиги выступал за «Манчестер Юнайтед», может перебраться в другой клуб.

Как информирует Talksport, в услугах 30-летнего нидерландского футболиста заинтересован «Эвертон». Мерсисайдцы планируют начать переговоры в ближайшее время.

В прошлом сезоне Вегхорст принял участие в 17 матчах чемпионата Англии, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального нападающего в 14 миллионов евро.

По итогам прошлого сезона «Эвертон» занял 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Бёрнли Ваут Вегхорст
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