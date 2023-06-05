Вегхорст может продолжить карьеру в Ливерпуле

Нападающий «Бёрнли» Ваут Вегхорст, который в минувшем сезоне Английской премьер-лиги выступал за «Манчестер Юнайтед», может перебраться в другой клуб.

Как информирует Talksport, в услугах 30-летнего нидерландского футболиста заинтересован «Эвертон». Мерсисайдцы планируют начать переговоры в ближайшее время.

В прошлом сезоне Вегхорст принял участие в 17 матчах чемпионата Англии, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального нападающего в 14 миллионов евро.

По итогам прошлого сезона «Эвертон» занял 17-е место в турнирной таблице АПЛ.