Макаллистер – о возможном переходе в «Ливерпуль»: «Я очень спокоен»

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер высказался насчёт возможного перехода в «Ливерпуль». Напомним, его сумма трансфера должна обойтись мерсисайдскому клубу в сумму около 80 миллионов евро.

«Я очень спокоен. У меня есть возможность находиться в «Брайтоне», который сделал из меня того, кем я сейчас являюсь. Я наслаждаюсь быть частью этого клуба», – цитирует Макаллистера The Athletic.

«Ливерпуль» и Макаллистер хотят осуществить трансфер как можно скорее. Напомним, из «Брайтона» с большой долей вероятности уйдёт другой полузащитник – Мойсес Кайседо, которым интересуется «Челси».