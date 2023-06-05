Гаджиев: «Манчестер Сити» - сильнейший клуб мира»

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев поделился мнением о выступлении «Манчестер Сити» в сезоне-2022/2023.

«Сити проводит блестящий сезон. Это результат совместной работы всех членов клуба. «Сити» - сильнейший клуб мира на данный момент, вне зависимости от результата финала ЛЧ», - приводит слова специалиста радио «Движение».

Напомним, что в этом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Премьер-лиги и триумфатором Кубка Англии.

10 июня подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе в Стамбуле (Турция).