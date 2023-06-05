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Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» - единственная команда в мире, способная дать отпор «Манчестер Сити»

05 Июня 2023 • 07:36 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал свою команду самым сложным соперником для «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

«Мои подопечные навязали серьезную борьбу «Сити», мы хорошо играли против них. Нам было сложно, но мы оставляли очень мало пространства лучшей команде мира. «Манчестер Юнайтед» провел отличный поединок. Думаю, мы сейчас являемся единственной командой, способной дать им отпор», - цитирует нидерландского специалиста пресс-служба «красных дьяволов».

Недавно команды провели финальный матч Кубка Англии. «Манчестер Сити» стал обладателем трофея, победив «МЮ» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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