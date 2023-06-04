​Гюндоган: «Важен каждый трофей»

Два мяча Илкая Гюндогана позволили «Манчестер Сити» стать семикратным обладателем Кубка Англии, команда выиграла турнир в третий раз в 21-м веке. Капитан «Манчестер Сити», который, весьма вероятно, покинет его, прокомментировал свой успех.

- Выиграть финал - это всегда что-то особенное. Важен каждый трофей, это особый момент. Наша команда заслужила его, мы сыграли хорошо, особенно во втором тайме. Рад, что пополнили наш музей еще одним кубком, - заявил после игры немецкий полузащитник в интервью BBC Sport.

Напомним, что Гюндоган стал самым возрастным автором дубля в финале Кубка Англии с 1958 года.