Маунт ушёл от ответа на вопрос об уходе из «Челси»

Мэйсон Маунт стал одним из игроков «Челси», посетивших Гран-при Формулы-1 в Испании. Футболист лишь улыбнулся в ответ на слова о том, что Бен Чилуэлл якобы сказал о его переходе в «Манчестер Юнайтед» (на самом деле Чилуэлл говорил о желании продолжать играть вместе с Маунтом).

«Я здесь, чтобы просто насладиться сегодняшней гонкой. Это потрясающий день, и я не могу дождаться старта», - сказал 24-летний Маунт Sky Sports, уйдя от ответа на вопрос о своём будущем.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» уже сделал «Челси» предложение по трансферу Маунта.