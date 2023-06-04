В «Манчестер Юнайтед» слабо верят в трансфер Кейна

«Манчестер Юнайтед» планирует хорошо усилиться в летнее трансферное окно. Клуб связывают не только с Мэйсоном Маунтом, но и с Гарри Кейном. Как сообщает спортивный отдел издания The Telegraph, «красные дьяволы» будут подталкивать «Тоттенхэм» к продаже Кейна, однако на «Олд Траффорд» считают этот трансфер маловероятным.

Действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2024 года. Лондонский клуб не хочет продавать свою звезду другим клубам Премьер-лиги, в то время как сам 29-летний форвард вроде бы предпочитает остаться в Англии, чтобы иметь возможность побить бомбардирский рекорд Алана Ширера.

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