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«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Челси» по Маунту – известна сумма

04 Июня 2023 • 18:17 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно желает подписать контракт с полузащитником «Челси» Мэйсоном Маунтом. Как сообщает The Telegraph, «красные дьяволы» предложили за 24-летнего футболиста 50 миллионов фунтов (58 миллионов евро). На «Олд Траффорд» считают эту сумму справедливой, учитывая ещё и тот факт, что действующий контракт Маунта истекает через год. Ожидается, что лондонцы будут требовать более высокую сумму. 

Мэйсон Маунт является воспитанником «Челси». Если брать завершившийся сезон, то в 35 официальных матчах футболист записал на свой счёт три гола и шесть результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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