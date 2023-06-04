«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Челси» по Маунту – известна сумма

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно желает подписать контракт с полузащитником «Челси» Мэйсоном Маунтом. Как сообщает The Telegraph, «красные дьяволы» предложили за 24-летнего футболиста 50 миллионов фунтов (58 миллионов евро). На «Олд Траффорд» считают эту сумму справедливой, учитывая ещё и тот факт, что действующий контракт Маунта истекает через год. Ожидается, что лондонцы будут требовать более высокую сумму.

Мэйсон Маунт является воспитанником «Челси». Если брать завершившийся сезон, то в 35 официальных матчах футболист записал на свой счёт три гола и шесть результативных передач на партнёров.