«Реал» близок к трансферу форварда «Челси»

«Реалу» нужно усиление атаки, ведь клуб прощается с целым рядом игроком, в том числе с Каримом Бензема, о чём было объявлено. В последние дни мадридский клуб активно связывают с форвардом «Челси». Речь идёт о 23-летнем Кае Хаверце. Этот игрок универсален – он способен действовать не только на острие, но и на позициях атакующего полузащитника или правого вингера.

Как сообщает Bild, трансфер Хаверца из «Челси» в «Реал» может быть оформлен в самое ближайшее время. Отмечается, что немец нравится рулевому «сливочных» Карло Анчелотти.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кая Хаверца в 60 миллионов евро.

Сколько трофеев Бензема выиграл в «Реале»