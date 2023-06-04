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Леви потребует за Кейна невероятную сумму – никто в истории футбола не платил столько

04 Июня 2023 • 16:39 Комментировать (1)

«Реал» объявил об уходе Карима Бензема, и теперь мадридскому гранду нужен новый центральный нападающий высокого уровня. Приоритетным вариантом для «сливочных» является Гарри Кейн, который блистает в «Тоттенхэме». Проблема в том, что вести переговоры с председателем лондонского клуба Даниэлем Леви будет очень сложно, даже несмотря на тот факт, что действующий контракт игрока рассчитан до конца июня 2024 года.

Как сообщает Independent, даже за год до истечения контракта Леви будет требовать за Гарри Кейна 200 миллионов фунтов. В переводе на евро получается примерно 232 миллиона. Это невероятная сумма, и вряд ли «Реал» согласится её выплатить.

Стоит сказать, что рекордным в футболе остаётся трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Даниэль Леви Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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snk6565
04 Июня 2023 в 17:21
А разорвать контракт Кейну никак??...по ходу это будет дешевле))...не светит ему ничего в карьере с таким раскладом
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