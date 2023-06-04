Чилуэлл ответил на вопрос о возможном уходе Маунта из «Челси»

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл посетил Гран-при Формулы-1 в Испании. Футболист там получил вопрос о возможном уходе Мэйсона Маунта.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Маунт в ближайшее время может перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Меня это не касается, но я хотел бы, чтобы он остался. Он мой лучший друг. Я хотел бы, чтобы он остался, но я не могу это комментировать», - сказал Чилуэлл журналисту Sky Sports.

Действующий контракт Маунта с «Челси» рассчитан до средины 2024 года. 24-летнего воспитанника лондонского клуба специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 65 миллионов евро.