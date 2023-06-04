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«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за хавбека с огромным ценником

04 Июня 2023 • 16:22 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить состав команды в летнее трансферное окно. Как сообщает Football Insider, «красные дьяволы» включились в гонку за полузащитником Декланом Райсом из «Вест Хэма».

Ранее слухи активно связывали Райса с лондонским «Арсеналом» и мюнхенской «Баварией». Ожидается, что «Вест Хэм» будет требовать за своего капитана около 100 миллионов фунтов (приблизительно 116 миллионов евро).

В сезоне 2022/2023 Деклан Райс провёл за «Вест Хэм» 49 официальных матчей. На счету 24-летнего полузащитника пять голов и четыре результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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