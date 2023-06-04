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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У Месси есть ещё один вариант в АПЛ слухи

04 Июня 2023 • 15:22 Комментировать (2)

Будущее Лионеля Месси остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в футбольном мире. Семикратный обладатель «Золотого мяча» уходит из «ПСЖ», о чём было объявлено в субботу. Но где Месси продолжит карьеру? Загадка. Слухи связывают 35-летнего аргентинца с «Барселоной», «Аль-Хилялем», «Интер Майами» и даже с «Челси».

Как сообщает портал Goal со ссылкой на журналиста Пабло Гравеллоне, у Месси есть ещё один вариант в Премьер-лиге. Так, побороться за звёздного футболиста рассчитывает «Ньюкасл».

Стоит сказать, что «Ньюкасл» после смены владельцев имеет хорошие финансовые возможности. Плюс в следующем сезоне команда выступит в Лиге чемпионов впервые за 20 лет.

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Ньюкасл Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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KLINSMANN
04 Июня 2023 в 15:54
нафиг он кому там нужен
Alex1972
04 Июня 2023 в 15:28
Мимо..
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