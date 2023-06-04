Будущее Лионеля Месси остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в футбольном мире. Семикратный обладатель «Золотого мяча» уходит из «ПСЖ», о чём было объявлено в субботу. Но где Месси продолжит карьеру? Загадка. Слухи связывают 35-летнего аргентинца с «Барселоной», «Аль-Хилялем», «Интер Майами» и даже с «Челси».

Как сообщает портал Goal со ссылкой на журналиста Пабло Гравеллоне, у Месси есть ещё один вариант в Премьер-лиге. Так, побороться за звёздного футболиста рассчитывает «Ньюкасл».

Стоит сказать, что «Ньюкасл» после смены владельцев имеет хорошие финансовые возможности. Плюс в следующем сезоне команда выступит в Лиге чемпионов впервые за 20 лет.

Месси получил космическое предложение – большее миллиарда евро

Первые слова Месси об уходе из «ПСЖ»