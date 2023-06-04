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Бекхэм — о «Манчестер Сити»: «Завоевать три трофея в одном сезоне — это особенное достижение»

04 Июня 2023 • 15:15 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм высказался о возможном требле «Манчестер Сити» в этом сезоне. Напомним, «горожане» уже стали чемпионами Англии и завоевали национальный Кубок. 10 июня команда Хосепа Гвардиолы сыграет в финале Лиги чемпионов против «Интера».

«Завоевать три трофея в одном сезоне — это особенное достижение, но только один клуб может быть первым в этом плане — «Манчестер Юнайтед». Это прекрасное чувство, и если «Манчестер Сити» завоюет три титула, то это будет здорово для них», — цитирует Бекхэма Manchester Evening News.

Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» является единственным английским клубом, которому удалось взять требл.  

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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