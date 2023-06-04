«Манчестер Юнайтед» активизировал усилия по трансферу защитника

«Манчестер Юнайтед» планирует усилить оборонительную линию в летнее трансферное окно. Как сообщает Fichajes, «красные дьяволы» активизировали усилия по трансферу Юррьена Тимбера из «Аякса». Сумма сделки может составить 50 миллионов евро.

Подписать Тимбера, которого Эрик тен Хаг прекрасно знает по работе в «Аяксе», «Манчестер Юнайтед» пытался год назад. Тогда провернуть сделку не удалось.

Отметается, что видеть 21-летнего нидерландца в своих рядах хочет ещё один гранд АПЛ – «Ливерпуль», то есть «МЮ» столкнётся с конкуренцией.

Стоит напомнить, что Тимбер был замечен на финале Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (победа «горожан» 2:1).