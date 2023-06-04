«Арсенал» продолжает договариваться с Нельсоном

Лондонский «Арсенал» продолжает вести активные переговоры с нападающим команды Рейссом Нельсоном, об этом рапортует Football365.

По сведениям источника, переговорный процесс между сторонами вышел на новую стадию. Руководство клуба рассчитывает на 23-летнего футболиста в будущем, поэтому продолжает предпринимать попытки согласовать с ним новый контракт.

Срок действующего контракта Рейсса с «канонирами» истекает в конце нынешнего месяца. За лондонскую команду он выступает с 2019 года.

В минувшем сезоне Премьер-лиги Нельсон провел 11 матчей, отметившись тремя голами и двумя ассистами.