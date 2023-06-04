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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ширер: «Уход Роналду повлиял на Рэшфорда»

04 Июня 2023 • 10:15 Комментировать (1)

Бывший нападающий сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер высказался о выступлении Маркуса Рэшфорда в прошедшем сезоне.

«У меня нет сомнений, что тен Хаг оказал серьезное влияние на прогресс Маркуса. Рэшфорд стал намного лучше реализовывать моменты, он находился в отличной форме. Но главное, что на него повлияло, - это уход Роналду. После расставания с Криштиану Маркус стал главной звездой «Юнайтед», - передает слова Ширера таблоид Daily Mail.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Рэшфорд провел 35 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Ширер Маркус Рэшфорд
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Комментарии (1)
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Alex1972
04 Июня 2023 в 10:34
Это всем понятно... Не только Ширеру..
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