Ширер: «Уход Роналду повлиял на Рэшфорда»

Бывший нападающий сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер высказался о выступлении Маркуса Рэшфорда в прошедшем сезоне.

«У меня нет сомнений, что тен Хаг оказал серьезное влияние на прогресс Маркуса. Рэшфорд стал намного лучше реализовывать моменты, он находился в отличной форме. Но главное, что на него повлияло, - это уход Роналду. После расставания с Криштиану Маркус стал главной звездой «Юнайтед», - передает слова Ширера таблоид Daily Mail.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Рэшфорд провел 35 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.