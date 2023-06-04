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Гвардиола против трансфера Гюндогана

04 Июня 2023 • 09:12 Комментировать

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, занимающий пост главного тренера «Манчестер Сити», дал комментарий касательно будущего полузащитника Илкая Гюндогана.

«Гюндоган знает мою позицию. Мы с ним соседи и хорошие друзья. Спортивный директор клуба сейчас работает над этим вопросом. Илкай отлично играет за «Манчестер Сити». Надеюсь, все завершится хорошо», - передает слова тренера Sky Sports.

Решение о будущем Гюндогана будет принято после финала Лиги чемпионов против миланского «Интера». Встреча состоится в Стамбуле 10 июня.

Контракт немецкого полузащитника с «горожанами» истекает в конце текущего месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Илкай Гюндоган
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