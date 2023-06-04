Крис Саттон: «Этот «Манчестер Сити» может называться одной из лучших команд в истории»

Бывший нападающий Крис Саттон считает, что «Манчестер Сити», который может стать десятым клубом в истории футбола, сделавшим «требл», уже вправе называться одной из лучших команд в истории игры. По его словам, это подчеркивается вариациями состава - даже не выпуская лучших и самых ихвестных игроков, Хосеп Гвардиола все равно добивается победы за победой.

- Холанн усилил эту команду, и теперь могут не играть Марез, Фоден - а она все равно побеждает. У команды есть глубина и сила. Они верят в себя. Об этой команде будут говорить, что она - одна из лучших в истории футбола. Вопрос будет стоять так - не является ли она лучшей среди сделавших требл? - вопрошает Саттон, слова которого цитирует BBC Sport.