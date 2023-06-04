Петер Шмейхель: «Сити» невероятен, хотя они обидели мою команду»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель расстроен поражением «красных дьяволов» в финале Кубка Англии, но он признает - «Манчестер Сити» слишком силен, невероятно силен.

- «Манчестер Сити» - это невероятная команда. Это был особенный матч, хотя они и сделали больно моей команде. Они сковали игроков «Манчестер Юнайтед», каждый раз, когда наш игрок получал мяч, его окружали двое-трое футболистов соперника, - цитирует слова Шмейхеля BBC Sport.

Напомним, что Шмейхель выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1992 с 1999 год, он стал чемпионом Европы в составе датской сборной в 1992 году.