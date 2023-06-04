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Тен Хаг: «У меня только один план»

04 Июня 2023 • 02:09 Комментировать

Для «Манчестер Юнайтед» сезон закончился не лучшим образом - команда проиграла в финальном матче Кубка Англии землякам из «Манчестер Сити». Нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, каковы его планы на следующий сезон, который станет для него вторым у руля клуба.

- У меня только один план. Сделать клуб лучше. Как - я расскажу руководству, - цитирует тен Хага BBC Sport.

В закончившемся сезоне «Манчестер Юнайтед» занял третье место в чемпионате Англии и выиграл Кубок английской лиги, однако достаточно рано вылетел из Лиги Европы и проиграл в финале Кубка Англии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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