Тен Хаг: «У меня только один план»

Для «Манчестер Юнайтед» сезон закончился не лучшим образом - команда проиграла в финальном матче Кубка Англии землякам из «Манчестер Сити». Нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, каковы его планы на следующий сезон, который станет для него вторым у руля клуба.

- У меня только один план. Сделать клуб лучше. Как - я расскажу руководству, - цитирует тен Хага BBC Sport.

В закончившемся сезоне «Манчестер Юнайтед» занял третье место в чемпионате Англии и выиграл Кубок английской лиги, однако достаточно рано вылетел из Лиги Европы и проиграл в финале Кубка Англии.